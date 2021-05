Technogym sotto pressione dopo vendita quota Alessandri

Technogym

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che mostra una perdita dell'8,27% sui minimi di giornata, dopo che il socio di controllo TGH, finanziaria del fondatore Nerio Alessandri, ha annunciato la vendita di 12milioni di azioni, pari a quasi il 6% del cpaital,e per quasi 130 milioni di euro. Transazione effettuata ad un prezzo di 10,81 euro, inferiore agli 11,25 della chiusura di ieri. .Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,6 Euro. Primo supporto visto a 10,06. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9,8.