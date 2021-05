Unicredit acquista azioni proprie

Unicredit

l'istituto di credito

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie comunicato al mercato in data 11 maggio 2021 e avviato in pari data,ha reso noto di aver, dall'11 al 14 maggio 2021, complessivamente(pari allo 0,005% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 9,9829 euro per uncomplessivo pari aAl 14 maggio, tenuto conto delle 4.760 azioni proprie in portafoglio prima dell’avvio del Primo Programma di Buy Back 2021 (pari allo 0,0002% del capitale sociale della Società), UniCredit detiene 3.010.691 azioni proprie pari allo 0,13% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 10,35 euro.