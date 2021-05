Vantea SMART ha avviato un piano di acquisto di azioni proprie

Vantea SMART

(Teleborsa) -in esecuzione della delibera dell’Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 aprile 2021, comunica di averLa durata dell’autorizzazione agli acquisti è di 18 mesi dalla delibera assembleare, mentre non sono previsti limiti temporali per l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.L’autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob, in particolare:- creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni;- consentirne l’utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie;- destinarle al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;- intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo.L’autorizzazione comporta la facoltà di acquistare azioni proprie, in una o più soluzioni, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Vantea SMART di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle proprie controllate, non ecceda complessivamente il 20% delle azioni interamente liberate che costituiscono il capitale sociale della Società.Vantea SMART ha inoltre precisato che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.Alla data odierna, la Società non detiene azioni ordinarie proprie e le società controllate non possiedono azioni della Società.Intanto, sul listino milanese, peggiora la performance dicon un ribasso dello 0,26%, portandosi a 3,8 euro.