Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) -, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.105 punti. In frazionale calo il(-0,24%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,48%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,57%),(-1,14%) e(-1,00%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,4%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.scende dell'1,56%.(+3,86%),(+2,77%),(+2,39%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,61%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,28%.Sensibili perdite per, in calo del 2,76%.In apnea, che arretra del 2,75%.