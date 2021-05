Banca Passadore, utile 2020 a 28,7 milioni. Luigi Ferraris entra in CdA

(Teleborsa) - L'assemblea diha approvato il. L'anno scorso si è chiuso con una raccolta diretta di 3.262 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto al 2019, impieghi pari a 1.922 milioni di euro (+7,7%), depositi titoli a quota 5.029 milioni di euro (+5,2%) e un utile netto in aumento del 6,1% a 28,7 milioni di euro.Il risultato dell'esercizio, il migliore della storia della banca, determina un indice di redditività () pari al 12,7%. Il riparto dell'utile prevede significativi accantonamenti a riserva e un, invariato rispetto all'anno precedente e che potrà essere distribuito quando verranno rimosse le limitazioni previste dalla Banca d’Italia. Il rapporto crediti deteriorati sul totale dei crediti scende all'1,54%, mentre ilè pari al 14%.I soci hanno anche provveduto alla nomina degli organi sociali per il triennio 2021-2023. Sonoe nel Collegio Sindacale Emanuela Mottura. Il CdA è ora composto da: Augusto Passadore (presidente), Carlo Acutis (vice presidente), Francesco Passadore (AD), Gennaro Caracciolo di Vietri, Edoardo Fantino, Guido Ferrarini, Luigi Ferraris, Alessandro Garrone e Gregorio Gavarone (amministratori), Maurizio Sabbioneti, Antonia Maria Negri-Clementi e Letizia Radoni (amministratori indipendenti), Agostino Passadore (segretario).L'assemblea, nella sua parte straordinaria, ha deliberato il trasferimento a capitale di parte delle riserve disponibili con conseguentesociale da 100 a 150 milioni di euro, a fronte di una dotazione patrimoniale complessiva pari a oltre 250 milioni di euro. Lesono positive, ma la crescita sarà "verosimilmente di ammontare inferiore a quella particolarmente brillante dell'ultimo biennio che incorporava una quota di ricavi non ricorrente", sottolinea la banca.