Borse europee in ordine sparso

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Campari

Amplifon

DiaSorin

Nexi

Banco BPM

BPER

Mediobanca

Unipol

Datalogic

El.En

Brunello Cucinelli

Maire Tecnimont

Banca MPS

Autogrill

Tod's

UnipolSai

(Teleborsa) -, che si allinea all'andamento cauto delle altre borse di Eurolandia, dopo la seduta negativa di ieri, dominata dal crollo delle criptovalute e dalla possibilità della Fed di ridimensionare presto il suo programma di acquisti di asset.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,219. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.871,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,46%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,97% a quota +116 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,06%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e composta, che cresce di un modesto +0,32%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.802 punti.di Milano, troviamo(+1,83%),(+1,59%),(+1,37%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.scende dell'1,69%.Calo deciso per, che segna un -1,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,20%),(+2,67%),(+2,30%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,11%.