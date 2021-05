Covid, Brusaferro: monitorare le varianti, probabile la necessità di una terza dose di vaccino

(Teleborsa) - Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,, ha dichiarato che molto probabilmente sarà necessario una terza dose di vaccino. In un'intervista al Messaggero ha spiegato infatti che nonostante il costante miglioramento della situazione, "dobbiamo però monitorare le"."La combinazione delle misure dicon la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato.Dobbiamo continuare a essere prudenti, ma già trehanno numeri daed è prevedibile che, settimana dopo settimana, se ne aggiungeranno altre", ha sottolineato. Per il presidente dell'ISS, inoltre, "La possibilità di somministrare il vaccino di Pfizer ai 12-15 anni ci consentirà di mettere in sicurezza le scuole medie e superiori"."Penso che dobbiamo muoverci con, in modo progressivo. Vero è che il numero dei vaccinati sta crescendo, ma è importantissimo, laddove è raccomandato, continuare a usare la. Procedendo in questo modo possiamo riconquistare sempre nuovi livelli di libertà. Siamo ancora in una fase di transizione. Ciò che possiamo dire – ha aggiunto – è che ci troviamo di fronte a scenari di progressivo miglioramento, e questo è molto positivo".