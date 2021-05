GB, Morris: trattative in corso per accordo bilaterale con Italia

(Teleborsa) - E' in corso "un'intensa collaborazione con le controparti italiane per la stesura di unil primo nel suo genere tra i due Paesi, un documento di natura strategica fondamentale per le relazioni anglo-italiane del prossimo futuro". Lo ha detto l'Ambasciatrice britannicael corso di un'audizione alla Commissione Esteri della Camera.Poco prima l'ambasciatrice aveva sottolineato l'importanza che il Regno Unito attribuisce all'Accordo commerciale e di cooperazione con l'Ue. "Il nostro Primo Ministro (Boris Johnson, ndr) ha affermato che quest'accordo garantiràha sottolineato Morris.Intanto, nuova tappa cruciale da oggi nelnel percorso di uscita dalle restrizioni del lockdown sotto, il segno dei dati di contagi e decessi da Covid confermati ieri ai minimi europei ma all'ombra dell'allerta emergente di una nuova variante più trasmissibile del virus: quella importatatracciata finora Oltremanica su più di 2300 persone. Una novità che ha spinto nelle scorse ore il Premier a rinnovare