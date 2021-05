Mercati positivi. Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. Intantoanticipando una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi. Dai verbali della riunione del 27-28 aprile della Fed è emerso che i funzionari si sono trovati d'accordo sull'attuale politica monetaria accomodante della banca centrale, sui rischi di una ripresa irregolare e sulle aspettative che la crescita dell'inflazione sia transitoria.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.871,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 62,37 dollari per barile, con un ribasso dell'1,56%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +116 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,07%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,53%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%, e composta, che cresce di un modesto +0,59%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.530 punti, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.886 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,98%),(+1,61%),(+1,39%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,24%.scende dell'1,02%.del FTSE MidCap,(+3,29%),(+3,20%),(+3,18%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,06%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,19%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%.