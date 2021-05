Prevalgono le vendite a New York dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, dopo che dai verbali della riunione del 27-28 aprile della Fed è emerso che i funzionari si sono trovati d'accordo sull'attuale politica monetaria accomodante della banca centrale, sui rischi di una ripresa irregolare e sulle aspettative che la crescita dell'inflazione sia transitoria.Tra gli indici statunitensi, illascia sul parterre lo 0,48%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.116 punti.Sulla parità il(+0,15%); in frazionale calo l'(-0,21%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,52%),(-1,54%) e(-0,75%).Tra i(+3,24%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.In apnea, che arretra del 2,85%.scende dell'1,97%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.(+4,96%),(+3,41%),(+2,97%) e(+2,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,66%.Affonda, con un ribasso del 2,50%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 450K unità; preced. 473K unità)14:30: PhillyFed (atteso 43 punti; preced. 50,2 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,3%)15:45: PMI servizi (atteso 64,6 punti; preced. 64,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 60,4 punti; preced. 60,5 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2%; preced. -3,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 11,9%).