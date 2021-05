Primo volo Air France con biocarburante

Air France

(Teleborsa) - Alle 15:40 di ieri, 19 maggio, il volo 342 diè decollato dal Terminal 2E dell'aeroporto di, con i suoi serbatoi riempiti per laprodotto negli stabilimenti francesi diNe hanno dato notizia Air France-Klm, Total, Groupe ADP e Airbus. Non è stato necessario apportare modifiche alle infrastrutture di stoccaggio e distribuzione, agli aeromobili o ai motori per incorporare il biocarburante. Quello utilizzato per questo volo è stato ottenuto da. Total hausato nella sua bioraffineria di La Mède nel sud della Francia e nel suo stabilimento di Oudalle vicino a Le Havre, senza utilizzare alcun olio vegetale vergine.Questo primo SAF 100% francese ha ricevuto la, un'organizzazione indipendente che garantisce la sostenibilità. La miscela al 16% su questo volo ha evitato l'emissione di 20 tonnellate di CO2. La legislazione francese prevede che gli aeromobili utilizzino almeno l'1% di SAF entro il 2022 per tutti i voli in partenza dalla Francia, in anticipo rispetto all'ambizione europea prevista di aumentare gradualmente fino al 2% entro il 2025 e al 5% entro il 2030, come parte del Green Deal europeo. Per soddisfare questi requisiti, Total produrrà anche SAF sulla sua Grandpuits zero-crude platform vicino a Parigi a partire dal 2024.L'rispetto al suo predecessore. Inoltre, l'aereo è stato assistito dal primo 100% all-electric refueling truck, sviluppato in Francia, e tutte le attrezzature di supporto a terra utilizzate da Air France erano completamente elettriche. Oltre a questo volo, Airbus sta conducendo diverse serie di test per certificare che gli aerei di linea voleranno con il 100% di SAF nei prossimi decenni.