Saipem, rinnovata la partnership con il Politecnico di Milano nell’Open Innovation

Saipem

(Teleborsa) -ha rinnovato per il terzo anno consecutivo l’accordo di partnership con ilnell’, iniziativa di open innovation per progetti di intelligence e trasferimento tecnologico, scouting di startup e sviluppo di collaborazioni in molteplici settori, da quello energetico a quello industriale e delle infrastrutture.L’Osservatorio Startup Intelligence è un progetto annuale di ricerca che, da molti anni, propone un ciclo di attività disu tematiche che riguardano l’e la cultura dell'. Ad esso aderiscono diverse aziende di primaria rilevanza, enti di ricerca e di studio. "La partecipazione all'Osservatorio e l’accesso alle sue attività costituiscono per Saipem un innovativo ed efficace strumento di intelligence sulle tendenze tecnologiche e industriali in atto", si legge in una nota dell'azienda., Corporate Head of Technology Innovation, ha commentato: “L’innovazione è uno dei principali fili conduttori della storia di Saipem, interprete del cambiamento, aperta alle sfide globali che l’evoluzione ecologica richiede per traguardare un futuro più green. Da sempre Saipem tiene il passo dell’evoluzione con un approccio reattivo offrendo risposte e soluzioni a esigenze sfidanti come la transizione energetica. In questo senso, l’open innovation è uno degli strumenti che meglio ci consentono di allargare il nostro orizzonte e aumentare la velocità con la quale ci muoviamo”.