Sostegni bis, in bozza 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto

(Teleborsa) - Iniziata poco prima di mezzogiorno la riunione delper l'esame del decreto Sostegni bis. Secondo la bozza entrata in Cdm, il provvedimento contiene imisure per la liquidità, un pacchetto per il lavoro, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno stanziamento ad hoc di 100 milioni per le attività chiuse e fondi a favore di agriturismi e aziende vitivinicole.previsti dal decreto ammonterebbero complessivamente aIn dettaglio per i ristori automatici identici a quelli del primo dl sostegni sono stanziati 8 miliardi di euro, per quelli (alternativi) che emergono dal confronto del fatturato tra il periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020 sono stanziati 3,4 miliardi, mentre per i cosiddetti ristori "a conguaglio" calcolati sul risultato d'esercizio i fondi ammontano a 4 miliardi di euroAumentano di altri 150 milioni di euro nel 2021 le risorse per ilPer il 2021, inoltre, altriper il commissario straordinario all'emergenza Covid. A quanto si legge nella bozza del decreto, una spesa di 5,8 milioni è autorizzata per istituire, con la vigilanza del ministero della Salute e il coordinamento dell'Iss, una sorveglianza sistematica del Covid e delle sue varianti nelle acque reflue (2,5 mln nel 2021 e 3,3 mln nel 2022).In arrivo unadurante la pandemia a favore di imprese e settori colpiti dalla crisi economica. Nella bozza compaiono 200 milioni di euro per il Fondo a sostegno delle grandi imprese nato con il Cura ItaliaPer sostenere la ripresa del traffico ferroviario è inoltre autorizzata l'ulteriore spesa dianche per ridurre il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.