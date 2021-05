STMicroelectronics sta valutando l'acquisizione di Nordic Semiconductor

STMicroelectronics

Nordic Semiconductor

(Teleborsa) -, gruppo italo-francese attivo nel mercato dei semiconduttori, starebbedel competitor, società quotata a Oslo. È quanto scrive MF, sostenendo che l'azienda ha già sondato la controparte norvegese per arrivare a presentare un'offerta in tempi brevi.Nordic Semiconductor ha però fatto sapere chedi un interesse da parte del produttore italo-francese di chip. "Non ne sappiamo nulla, quindi non abbiamo commenti", ha detto a Reuters Paal Elstad, CFO di Nordic. "Non ne siamo al corrente", ha aggiunto.Nordic Semiconductor ha unadi mercato pari a circa 4,5 miliardi di dollari. L'azienda ha chiuso il 2020 conpari a 405 milioni di dollari, in sensibile aumento rispetto ai 288 milioni dell'anno prima. L'è stato di 77 milioni di dollari (33 milioni nel 2019), mentre l'utile al netto delle imposte pari a 37 milioni di dollari (7 milioni nel 2019).Nella giornata di ieri, STMicroelectronics ha annunciato una transazione conper acquisire i suoi asset, compreso il suo portafoglio di proprietà intellettuale, e per trasferire e integrare i suoi dipendenti. I termini della transazione non sono stati resi noti.