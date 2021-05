Thales Alenia Space con Telespazio per sistemi comunicazione e navigazione lunare

Thales

(Teleborsa) - Thales Alenia Space partner di Telespazio nel consorzio selezionato dall’ Agenzia Spaziale Europea per lo studio dei servizi di comunicazione e navigazione per la Luna, JV tra67% e33%, annuncia una, JV tra Leonardo 67% e Thales 33%, selezionato dall'(ESA) per sviluppare uno studio di fattibilità avanzato per. Tali sistemi avranno un, ad esempio garantendo il costante contatto degli astronauti e dei sistemi robotici con i centri di controllo, oltre che il corretto e preciso posizionamento sulla superficie dei mezzi d’esplorazione. In prospettiva, inoltre, tali servizi, sia nell’ambito del turismo spaziale sia per quanto riguarda, ad esempio, la possibilità di utilizzare le risorse minerarie lunari in situ, rendendo più semplice ed economica l’esplorazione degli altri pianeti del sistema solare e limitando allo stesso tempo l’impatto delle attività minerarie sul nostro Pianeta.Lo studio, che rientra nell’ambito del progetto(LCNS) dell’iniziativadell’ESA, definirà l’architettura e il modello di fornitura del servizio per il futuro sviluppo di un(end-to-end), che utilizzando leesistenti ecome satelliti dedicati, oppure elementi sulla superficie lunare in grado di garantire servizi alle diverse piattaforme in arrivo sulla luna, in orbita attorno alla Luna o sulla sua superficie, come rover, lander o basi lunari, individuerà elementi fondamentali per le prossime missioni., della definizione e della, nonché responsabile della progettazione del(elementi in volo intorno alla luna) e del(elementi sulla superficie della luna). La sinergia con Telespazio assicurerà l’ottimizzazione del sistema.Thales Alenia Space ha una lunga esperienza, sviluppata nella costruzione dei satelliti Galileo e nello sviluppo di Esprit, il modulo per le comunicazioni e il rifornimento che insieme I-HAB (International Habitat), il modulo dove verranno ospitati gli astronauti, rappresenta uno degli elementi chiave per la fin orbita cislunare - Lunar Orbital Platform –(LOP-G).Thales Alenia Spacein settori come i(Argotec) e sistemi per la(Quascom).In questa iniziativa(jv Thales Alenia Space Italia 63,75% e Agenzia Spaziale Italiana 36,25%) ricopre unsupportando Telespazio nella progettazione e realizzazione del segmento di terra sfruttando le capacità maturate nel supporto constante fornito sia alla ISS che al Rover Module della missione ExoMars.