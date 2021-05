ABI ed Eni firmano Protocollo d'intesa per promuovere sostenibilità

Eni

(Teleborsa) -hanno siglato unvolto a intensificare il dialogo e la collaborazione per facilitare la. La firma all'intesa, che darà vita ad un tavolo di lacvoro congiunto, è stata posta dal Presidente dell'ABIe dalla Presidente dell’EniL’iniziativa mira a individuarerelative allo sviluppo sostenibile. In particolare, gli ambiti di azione concernono ildi riferimento, nell'ottica di promuovere a livello nazionale ed europeo la transizione sostenibile, lealla luce della classificazione europea delle attività economiche sostenibili, laa servizio delle filiere industriali impegnate nella transizione, ladell’importanza delle tematiche di sostenibilità attraverso la realizzazione didi formazione e laper istituire specifici corsi di laurea specialistici sui temi della sostenibilità e della finanza sostenibile. E' prevista una riunione a cadenza annuale per verificare lo stato di avanzamento delle iniziative programmate.L’iniziativa di ABI ed Eni prende le mosse dalla crescente consapevolezza che(ambientali, sociali e di governance) possono avere un. In tal senso, il mondo della finanza èchiamato a svolgere un ruolo cruciale nel complessivo processo di transizione verso un’economia che veda progressivamente ridotte le emissioni nell’atmosfera, così da ridurre l’inquinamento e favorire al contempo la creazione di nuovi posti di lavoro e dareimpulso all’avvio di una innovazione sostenibile e duratura.