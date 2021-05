Chiusura brillante per Piazza Affari, che supera gli Eurolistini

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Stellantis

Ferrari

Nexi

Buzzi Unicem

Saipem

Danieli

El.En

Sanlorenzo

ENAV

IGD

Tod's

Maire Tecnimont

IREN

(Teleborsa) -, che chiude con i maggiori guadagni in Europa in una giornata nel complesso positiva per le borse europee. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'. Le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso la seduta sui massimi di giornata, in scia anche all'andamento positivo di Wall Street (sui cui hanno inciso i dati PMI Servizi e Manifatturiero da record di aprile).L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,28%), che raggiunge 63,97 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,98%.chiude in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,44%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,68%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,10%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,98%.Senza direzione il(+0,04%); in frazionale progresso il(+0,5%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,94%.Svettache segna un importante progresso del 2,07%.Vola, con una marcata risalita del 2,00%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -0,82%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Tra i(+3,14%),(+2,99%),(+1,99%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -1,85%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,38%.