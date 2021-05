Deere, guidance 2021 rivista al rialzo dopo raddoppio dell'utile in secondo trimestre

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo produttrice di macchine agricole, ha registrato unnel secondo trimestre terminato il 2 maggio 2021, o 5,68 dollari per azione, più che raddoppiato rispetto a un utile netto di 666 milioni di dollari, o 2,11 dollari per azione, nel trimestre terminato il 3 maggio 2020. Isono aumentati del 30%, a 12,058 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2021 e del 25%, a 21,170 miliardi di dollari per i primi sei mesi."Con un altro trimestre di solide prestazioni, John Deere ha chiuso la prima metà dell'anno con una- ha affermato- I nostri risultati hanno ricevuto supporto da tutta la nostra linea di attività, riflettendo mercati mondiali sani per le macchine agricole e per le costruzioni"."Deere prevede di assistere a un aumento delledurante il resto dell'anno", ha aggiunto l'amministratore delegato. Nonostante ciò, la società haper l'intero esercizio: ora Deere prevede che l'utile netto per il 2021 sarà compreso tra 5,3 miliardi e 5,7 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla previsione precedente di 4,6-5 miliardi di dollari.