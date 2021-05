Intesa Sanpaolo,, Fondazione Con Il Sud e Comunità San Gennaro presentano progetto LUCE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -hanno presentato il, un’iniziativa di formazione e di inclusione sociale, che risponde alle priorità tracciate dal PNRR - contrasto disuguagliane, inclusione, opportunità per giovani, rigenerazione urbana -ed è. Un progetto chee sulla, che ha anche ricadute positive in termini diL’iniziativa prevede l’attivazione didai 16 ai 25 anni presso gli spazi della, situata nel cuore dellacon attività teoriche e laboratori artistici di pittura, cinematografia, fotografia e conoscenza del territorio. I giovani coinvolti affrescheranno insieme a muralisti di fama internazionale, la chiesa e i vicoli più nascosti del Rione.Verranno inoltre apertipresso la, che darà ai visitatori anche l’opportunità di accedere all’atelier dell’artista contemporaneo Jago ed alla Basilica di San Severo fuori le Mura, che ospita da dicembre 2020 l’opera “Il Figlio Velato” nonché alle Catacombe di San Severo. Entrambe queste iniziative permetterannodel quartiere."Da oltre 10 anni, la Fondazione CON IL SUD investe nel Rione Sanità non soltanto in termini di risorse economiche, ma soprattutto stabilendo un rapporto di collaborazione e fiducia con la comunità locale", ha dichiarato, presidente della Fondazione CON IL SUD."Intesa Sanpaolo conferma così, ancora una volta, l’impegno in termini di responsabilità sociale e culturale assunto nel Piano d’Impresa 2018-2021, realizzando un’azione di sistema al fianco di istituzioni, organizzazioni del Terzo Settore e società civile - rappresentata dagli artisti che trasferiscono con generosità il loro sapere attraverso workshop formativi - per promuovere la crescita sostenibile e inclusiva dei territori in cui opera", ha commentato, Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo.