Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Amplifon

A2A

Stellantis

Unicredit

Fincantieri

Biesse

ERG

FILA

Tod's

Anima Holding

Bff Bank

Saras

(Teleborsa) - Proseguono positive le principali borse europee confermando l'impostazione rialzista dell'avvio sostenute dalla buona performance di Wall Street, la vigilia. A fare da assist al mercato americano è stato soprattutto il dato sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione che ha contribuito a rasserenare il clima tra gli investitori sulla ripresa economica.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,222. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.875,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 62,03 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +108 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,96%.resta vicino alla parità(+0,12%), discesa modesta per, che cede un piccolo -0,46%, e composta, che cresce di un modesto +0,22%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,48% a 24.821 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 27.160 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,16%),(+1,98%),(+1,29%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,98%.Tra i(+1,84%),(+1,78%),(+1,46%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.