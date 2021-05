(Teleborsa) - Ilha firmato ilper ilnell'esercizio finanziario 2021. In base al provvedimento saranno erogatiai soggetti beneficiari.Orlando ha colto l'occasione della firma del decreto per ricordare, ancora una volta, l'attenzione e la sensibilità del Dicastero al ruolo degli Istituti di patronato e, più in generale, di quelli operanti nell'assistenza sociale.