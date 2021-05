Olidata, ammissione alla procedura di pre-concordato preventivo

Olidata

(Teleborsa) -ha comunicato che oggi il Tribunale Ordinario di Forlì, Sezione Fallimentare, ha concesso alla società un2021 per la presentazione di una proposta definitiva dio di una domanda di omologa di accordi didei debiti (ai sensi dell’art. 161, comma 6 Legge Fallimentare).Borsa Italiana avevadel titolo nel 2016 dopo la messa in liquidazione della società. Olidata, che opera nel settore dell'ICT, è stata fondata nel 1982 a Cesena. Era stata protagonista negli anni Ottanta della prima ondata informatica, salvo poi perdere progressivamente importanza.Con il medesimo provvedimento del tribunale, Paolo Bastia è stato nominato commissario giudiziale. "La società, lieta di poter collaborare con Paolo Bastia, sta conducendomantenendo un dialogo costruttivo con tutti i creditori", ha affermato Olidata in una nota.