Pioggia di acquisti a Tokyo spinta da Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino diche ha seguito l'andamento tonico registrato oltreoceano in scia all'allontanarsi della temuta stretta monetaria della Fed e per l'ulteriore calo delle richieste di sussidio alla disoccupazione.L'indice giapponeseporta a casa un guadagno dello 0,86%, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude in calo dello 0,36%.Sui livelli della vigilia(-0,04%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(-0,12%).Positivo(+1,35%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,2%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta sulla parità così come per l', che scambia sui valori della vigilia. Giornata poco mossa anche per l', che mostra un esiguo +0,07%.Il rendimento dell'scambia allo 0,08%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,10%.