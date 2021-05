Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,55%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,06% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Balza in alto il(+1,94%); con analoga direzione, in rialzo l'(+1,15%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,87%),(+1,68%) e(+1,04%).Tra i(+2,10%),(+1,39%),(+1,38%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,05%),(+4,42%),(+4,15%) e(+4,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,89%.Affonda, con un ribasso del 3,81%.Crolla, con una flessione del 2,75%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI servizi (atteso 64,6 punti; preced. 64,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 60,4 punti; preced. 60,5 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2%; preced. -3,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 11,9%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,9%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 121,7 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,7%).