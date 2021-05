Segno meno per il settore commodities italiano (-0,82%), flessione controllata per Intek Group

comparto materie prime dell'Italia

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 18.024,8 di 149 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 234, dopo che in principio era 236.Tra i titoli adel comparto materie prime, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,90%.