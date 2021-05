Unioncamere, emorragia di imprese giovani in 10 anni

(Teleborsa) -i, con un calo del 22,4%. Il risultato è che a fine 2020 si contavano circacontro le 697mila presenti nel 2011 e, se prima un’impresa su 10 era under 35, ora ildei giovani sul tessuto imprenditoriale èE' quanto emerge dall'indaginesulla nati-mortalità delle imprese, secondo cui la perdita di imprese giovanili ha riguardato tutta la nazione: lapassa da oltre 95mila imprese giovanili a 74mila (21mila imprese in meno), lada quasi 69mila a circa 53mila (-16mila), lada 54mila a 40mila (-14mila). In proporzione al totale delle imprese esistenti, invece, si identifica un cluster territoriale abbastanza definito intorno alle(nell’ordine Marche, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria), in cui la perdita complessiva di imprese giovanili si colloca tra il 28 e il 34% nell’arco del decennio.Lodell’imprenditoria giovanile dell’ultimo decennio ha colpito maggiormente i settori tradizionali delle(-51,8%), del(-25,5%) e dell’(-36,8%). Consistenti anche le riduzioni fatte registrare dai comparti delle attività immobiliari (-31,2%) e del trasporto e magazzinaggio (-24,9%). Ad espandersi ( +14%) è stato il solo comparto dei servizi alle imprese.a frenare la voglia di fare impresa dei giovani. Considerandosi sono perse 18.900 nuove imprese giovanili rispetto al 2019, con unapiù forte del-16,9% delle altre imprese.Nonostante questa selezione dawiniana, i giovanie sembranorispetto agli altri colleghi. Secondo una ricerca dell'Ufficio Studi Tagliacarne, il 43% degli imprenditori under 35 dice di esser riuscito ad arginare le perdite (il 43%), mentre il 68% si dice fiducioso su un recupero die livelli pre-Covid nel 2022. Una percentuale che sale al 75% fra coloro che hanno investito in industria 4.0, a conferma che il digitale è un potente acceleratore di competitività.