Contrastata Wall Street. Bene il Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,36%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 4.156 punti, sui livelli della vigilia.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,61%; consolida i livelli della vigilia l'(-0,16%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,90%),(+0,54%) e(+0,43%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,59%) e(-0,52%).Al top tra i(+3,19%),(+1,86%),(+1,19%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.(+2,61%),(+2,60%),(+1,94%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,28%.In caduta libera, che affonda del 2,01%.