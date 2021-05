AMC Entertainment, la controllante cinese Wanda ha venduto la sua partecipazione

AMC Entertainment

(Teleborsa) -, la più grande catena di cinema al mondo, ha annunciato che il suo azionista più grande, ila, harimanenti della società. Le azioni sono state tutte vendute attraverso le normali negoziazioni di mercato aperto a una vasta gamma di acquirenti sulla Borsa di New York, sottolinea AMCWanda ha acquisito il 100% di AMC nel 2012, l'ha. All'ultimo conteggio, AMC aveva più di 3 milioni di azionisti individuali, senza una singola entità con una quota di proprietà superiore al 10%. L'azienda cinese e AMC stipuleranno un, grazie al quale alcuni dei film realizzati da Wanda saranno anche proiettati in sale AMC selezionate."Wanda è stato unodi AMC per quasi un decennio - ha detto il- Sotto la loro proprietà, AMC è diventato il più grande operatore di cinema al mondo. È importante sottolineare che Wanda ha anche sostenuto il nostro reinvestimento di miliardi di dollari per aggiornare e potenziare la nostra rete di teatri a beneficio degli spettatori negli Stati Uniti, in Europa e nel Medio Oriente".