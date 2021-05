BPER Banca è sponsor nazionale della Volleyball Nations League

BPER Banca

(Teleborsa) -è National Sponsor della(VNL), la competizione internazionale riservata alle squadre nazionali creata nel 2018 dalla(FIVB), che andrà in scena dal 25 maggio al 27 giugno presso gli spazi della Fiera di Rimini.La VNL sostituisce due storici appuntamenti, la World League e il World Grand Prix, e prevede un torneo al quale partecipano: 12 fisse e 4, definite challenger, che si giocano il posto ogni anno."L’impegno di BPER Banca come National Partner a fianco dell’evento internazionale di Volleyball Nations League è un altro importante tassello dell’attività con cui l’Istituto sostiene la crescita dei territori serviti, riservando particolare attenzione alla cultura dello, con l’obiettivo di affiancare allo sviluppo dell’economia la costante crescita culturale e sociale della cittadinanza", si legge in una nota pubblicata dall'istituto di credito.