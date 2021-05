L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata martedì scorso (+0,76%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE MIB

Stmicroelectronics

bassa capitalizzazione

It Way

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Andamento tonico per l', grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 117.064,14, con un incremento di 885,93 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 806,64, dopo aver avviato la seduta a 806,74.Tra i titoli del, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,86%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,66%.Bene, con un rialzo dell'1,43%.