Librerie avanti tutta fra riaperture e ritorno alla lettura

(Teleborsa) -dopo i mesi difficili della pandemia: ildell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e ilrispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown. La settantasettesima, l’Associazione librai italiani diè stata l'occasione per presentare il secondo Osservatorio nazionale delle librerie italiane realizzato in collaborazione con Format Research.Sono tornati ad acquistare in libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia “nuovi” clienti, con un aumento dei titoli venduti. Da giugno a dicembre 2020, ildelle librerie indipendenti ha registrato undai clienti ed ilundei libri acquistati.I librai indipendenti esprimono unper il settore delle librerie, come quella per i 18enni, Carta Docente, Biblioteche, Apertura anticipata, Librerie sempre aperte. Misure che - si sottolinea - si sono rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di poter continuare a fare impresa e cultura.Avanti anche nella: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-commercea domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-commerce. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci continueranno ad effettuare il servizio anche nel post pandemia.