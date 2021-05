Listini europei poco mossi. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -(su cui pesano anche i tanti dividendi sul FTSE MIB ),mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Gli scambi sono comunque inferiori al solito, per la chiusura di Francoforte e Zurigo (tra le altre) per la festività di PentecosteL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.879,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,43%), raggiunge 64,49 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,98%.è stabile, riportando un moderato +0,16%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,01%. Oggiin Austria, Danimarca, Ungheria, Norvegia, Svizzera e Germania.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,53% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 27.193 punti.Sulla parità il(+0,04%); leggermente positivo il(+0,5%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,89%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,65%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,45%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,30%.In coda al listino principale ci sono(-5,38%),(-4,95%),(-3,83%) e(-3,09%), interessate dallo stacco dei dividendi.del FTSE MidCap,(+3,57%),(+2,43%),(+2,32%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.