Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Avvio di settimana col segno positivo per la borsa di Wall Street dopo la seduta contrastata nella giornata di venerdì. A fare da assist al listino americano contribuisce il rialzo dei prezzi del petrolio che sostiene i titoli del settore energetico.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.183 punti. In rialzo il(+1,19%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,73%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,44%),(+0,87%) e(+0,49%).Al top tra i(+2,09%),(+1,73%),(+1,41%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,57%),(+3,40%),(+2,69%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.Tentenna, che cede lo 0,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.