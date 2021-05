Prima Industrie acquista altre azioni proprie

Prima Industrie

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, fra il 17 ed il 21 maggio 2021, complessivamenteal prezzo medio di 21,81638 euro per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2021.Al 24 maggio, il produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera detiene complessivamente 131.500 azioni proprie, pari all'1,25% del capitale sociale.Grande giornata, in Borsa oggi, perche mette a segno un rialzo del 4,06%.