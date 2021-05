Relatech acquista azioni proprie

Relatech

Relatech

(Teleborsa) -ha comunicato di aver effettuato, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 17 al 21 maggio 2021,l'per undiLa Società ha precisato che, il 21 maggio 2021, si è perfezionato il closing dell’operazione di acquisizione del 60% del capitale di Dialog Sistemi S.r.l., che ha previsto il pagamento di una componente in kind mediante la cessione di complessive 73.134 azioni proprie RelatechPertanto, al 21 maggio, l'azienda detiene direttamente 1.435.722 azioni proprie, pari al 4,38% del capitale sociale. Tenendo in considerazione le azioni emesse a seguito della chiusura del secondo periodo di esercizio dei “Warrant Relatech 2019-2022” le azioni proprie detenute, sono pari al 3,80% del capitale sociale.Intanto, in Borsa,si muove verso il basso e si posiziona a 2,53 euro, con una discesa dello 0,39%.