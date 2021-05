Riforma fiscale, CGIA: eliminare sistema saldo-acconto

(Teleborsa) - Sembra proprio che alle informazioni sui contribuenti non manchino: la macchina tributaria dispone di un Sistema Informativo della Fiscalità costituito dache dovrebbero cominciare a dialogare fra loro. Lo rileva la- specificando che si tratta di un- secondo la quale ogni giorno l' Amministrazione Finanziaria riceve e cataloga miliardi di dati di ogni genere che, però, solo in piccola parte riesce a "utilizzare", in particolar modo, per contrastare uno dei principali problemi che affliggono il nostro Paese:Ogni anno gli evasori sottraggono al fisco quasi 110 miliardi di euro e gli 007 riuscivano a recuperarne, nel periodo pre Covid, tra i 18 e i 20: questo vuol dire che, potenzialmente, si sa tutto su chi èmentre si branca nel buio nei confronti di chi non lo è.Se la presenza di un gran numero di dati integrati fra loro è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per porre il fisco veramente al servizio del cittadino-contribuente - scrivono gli Artigiani mestrini - "è altrettanto indispensabile attivarsi almeno sumagari azzerandolo per l’anno in corso a tutte le piccolissime attività;in particolar modo per le nostre Pmi".In occasione della prossima riforma fiscale, l’Ufficio studi della CGIA auspica, ad esempio, che si proceda eliminando l’attuale sistema degliconsentendo alle aziende di pagare le. Un’operazione trasparenza che consentirebbe di passare da un sistema di prelievo sugli incassi presunti a uno sugli incassi effettivi, eliminando non solo il sistema del saldo e acconto, ma pure la formazione di crediti fiscali e la conseguente attesa, da parte delle aziende, dei rimborsi fiscali che spesso arrivano con