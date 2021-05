Tenax International, nuovi ordini per 1,76 milioni di euro

Tenax International

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ha acquisito. I nuovi ordini provengonoe le relative macchine sono previste in consegna nei mesi da maggio a settembre. Grazie a queste nuove commesse, la somma di fatturato e portafoglio ordini (esclusi i ricavi da ricambistica ed assistenza) a valere su tutto l'esercizio 2021 si attesta a circa 5,6 milioni di euro, pari al 77% del fatturato macchine registrato in tutto il 2020."Con l'acquisizione di questi nuovi ordinativi la nostra azienda segna une all'incertezza legata all'impatto della pandemia sull'economia globale", ha commentato, Presidente e CEO di Tenax International."Il fatto che il fatturato e gli ordini raccolti alla data di oggi abbia superato i tre quarti di quanto registrato in tutto l'esercizio scorso fornisce un impulso importante ai nostri programmi di sviluppo, anche alla luce dell', che siamo confidenti possa apportare un deciso miglioramento nella nostra gamma prodotti", ha aggiunto.