Aeffe continua l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -, ha reso noto che, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021,, il 18 maggio 2021, complessivamente(corrispondenti allo 0,06% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 1,458 euro, per uncomplessivo pari aIn seguito alle suddette operazioni la società del lusso che opera nel settore del prêt-à-porter e delle calzature e pelletteria detiene 7.368.067 azioni proprie, pari al 6,86% del numero totale di azioni ordinarie.A Milano, intanto, discreta la performance di, che si attesta a 1,752 euro, in lieve aumento dello 0,69%.