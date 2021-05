Anas, superato crash test nuova famiglia di barriera bordo laterali discontinua

(Teleborsa) - Esito positivo per i crash test di una nuova famiglia diinteramente progettata da(Gruppo FS Italiane). La barriera di classe H2 e H3 è stata validata in campo provae testata in presenza di scarpata, terreni soft e spazi ristretti."Laconsente pertanto un utilizzo ampio e versatile – si spiega in una nota – con la possibilità di essere installata velocemente, su strade con spazi ridotti e in base alle necessità può essere inoltre montato il profiloin acciaio Anas. Il ridotto numero di elementi di composizione e la loro semplice conformazione ne determinano l’estrema facilità costruttiva, consentendo il raggiungimento di due obiettivi principali, una notevole semplificazione e diminuzione dei tempi della fase produttiva con l’ottenimento anche di un processo di produzione controllata a garanzia della qualità del prodotto finale".La nuova famiglia di barriere stradali Anas, inoltre, presenta undi nuova concezione, che è stato appositamente progettato e si distingue per la sua forte identità consentendo di ottenere risultati eccellenti sia dal punto di vista delle deformazioni (W4), che per la protezione degli occupanti i(ASI “A”), sia per la classe H2 sia per la classe H3.Il distanziatore realizzato, che ha ottenuto nei test ottimi riscontri, è un’evoluzione di quello noto a “testa di gatto” universale Anas, sempre uguale per tutte le classi di barriere, nel passato anche brevettato. Fra le altre novità: per la classe H3 il mancorrente superiore con sezione a “C” sicuro per affiancamenti a piste ciclabili e facilmente installabile anche nei tratti in curva; per la classe H2, che mantiene ottime prestazioni (W4 e ASI A), un ridotto peso per una barriera testata in spazi limitati. Lesono tutte realizzabili con impianti di produzione standard: in particolare il nuovo distanziatore presenta una sezione aperta ed è privo di saldature così da semplificare al massimo la fase produttiva."Già prima dell’entrata in vigore del D.M. 1 aprile 2019 “Dispositivi Stradali di Sicurezza per i motociclisti” per l’applicazione dei DSM su barriere stradali di tipo discontinuo, che individua i tratti di strada su cui installare tali dispositivi, Anas ha orientato la ricerca nell’implementazione di una famiglia di barriere di sicurezza stradali in acciaio di tipo discontinuo capace di montare i DSM solo all’occorrenza, una soluzione migliorativa e innovativa, in grado di garantire maggiore efficacia ed efficienza e facilità di gestione", conclude la nota.