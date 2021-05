Antitrust UK valuterà se fusione AstraZeneca-Alexion limita concorrenza

AstraZeneca

Alexion

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA), ovvero l'antitrust del Regno Unito, valuterà se ilannunciato lo scorso dicembre nel mondo della farmaceutica, tra, possanel mercato britannico. La CMA ha sollecitato l'invio di commenti da parte di qualsiasi parte interessata all'accordo entro il 3 giugno.AstraZeneca ha comprato Alexion per. La big pharma anglo-svedese pagherà complessivamente 175 dollari per azione (60 dollari in contanti, il resto in azioni proprie). Gli attuali azionisti di Alexion a operazione conclusa avranno una partecipazione del 15% nella nuova società."L'inizio della revisione formale della CMA britannica è un altro passo importante verso ladell'acquisizione proposta, che continuiamo ad aspettarci sarà nel", ha detto un rappresentante di AstraZeneca in risposta al provvedimento dell'antitrust britannico.