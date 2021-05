Coronavirus in Italia, oggi poco più di tremila nuovi casi. Vittime in lieve aumento

(Teleborsa) - Sonodiregistrati ina fronte di poco più ditra antigenici e molecolari con il tasso di positività all'1,3%, mentre inelle ultimesono stati(ieri erano 110), perdimorti dall’inizioQuesti ideldi oggi, martedì, diffuso dalProsegue ilnei reparti: rispetto a ieri sono 393 i ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 8.557 persone ricoverate in ospedale. Insi registra un calo diingressi del giorno), per un totale diricoverati inIlha dimostrato efficacia anche sugli adolescenti: non si sono osservati casi di Covid-19 dopo le due dosi di vaccino, coerente con un'efficacia del vaccino del 100%, ed è stata osservata un'efficacia del vaccino pari a 93% dopo la prima dose. Lo rivelano ioggi da Moderna relativi allo studioI vaccini funzionano con le varianti finora conosciute, ma quelle sconosciute restano un rischio, quindi dobbiamo creare un monitoraggio ufficiale. L'ECDC lo fa nella Ue, ma è importante che si espanda su scala globale perchè dobbiamo stare un passo avanti al virus": lo ha detto la presidente della Commissione Ueal termine del vertice Ue.Sul fronte della pandemia "abbiamo avuto l'occasione di esprimere un prudente ottimismo, abbiamo fatto progressi sulle vaccinazioni in tutto il territorio ma dobbiamo restare vigili contro le varianti", ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo,Intanto, il tabloid The Sun riporta che è morto in Gran Bretagnail primo uomo al mondo che ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Aveva 81 anni e si è spento per unaQuesto farmaco cambierà le nostre vite, e soprattutto il nostro modo di vivere", aveva commentato Shakespeare, Bill per gli amici e i familiari, quando nel dicembre scorso ricevette l'attesissimo prototipo del vaccino, posando serio di fronte a fotografi e troupe televisive.