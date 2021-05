Debole il settore assicurativo italiano (-0,55%), perde poco Poste Italiane

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

grande capitalizzazione

Poste Italiane

(Teleborsa) - Movimento fiacco per l', che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con ilIlha iniziato a trattare a quota 18.466,9, con una flessione dello 0,55% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 288, dopo aver aperto a 290.Tra le azioni italiane adell'indice assicurativo, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.