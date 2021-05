Draghi al Consiglio UE, focus su clima e Covid

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio italiano,, e il Presidente della Repubblica francese,hanno avuto questa mattina un colloquio a Bruxelles dove è in corso la seconda giornata del Consiglio Europeo.Al centro dell'incontro, le questioni legate all'agenda europea, consulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, le prospettive di stabilizzazione in Libia e nel centro-Africa nell'ottica di una. E proprio in quest'ottica, nell'ambito delle decisioni in materia migratoria da sottoporre al prossimo Consiglio Europeo, i due leader hanno condiviso la necessità di uno stretto e costante coordinamento tramirato ad un ruolo più incisivoSubito dopo, il Presidente del Consiglio è arrivato all'Europa Building dis per la seconda giornata di lavori al vertice Ue. Nella riunione di oggi i temi sul tavolo e misure per l'uscita dal Covid - su tutte il nodo dei brevetti dei vaccini e l'intesa per Green Pass unitario - e il dossier cambiamenti climatici.Draghi non ha rilasciato dichiarazioni al doorstep dell'Europa Building. Unadel Premier italiano, al momento, è attesa nel pomeriggio