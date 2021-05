Edilizia, brillante giornata in Borsa per Webuild e Astaldi

Webuild

Astaldi

(Teleborsa) - A Piazza Affari si registra l'ottima la performance di, che si attesta a 1,933 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1,971 e successiva a 2,077. Supporto a 1,865. Ottima anche la performance di, che si attesta a 0,362 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,3722 e successiva a 0,4007. Supporto a 0,3437.A contribuire all'andamento dei titoli sono anche le prospettive dei fondi delin arrivo per le opere infrastrutturali. Secondo Intermonte SIM, Webuild è uno dei titoli che più di altri potrebbero beneficiare del Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie agliPochi giorni fa, durante l'audizione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,, presso le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera ha anche ricordato che la dotazione finanziaria arriverà non solo dal Next Generation EU, ma anche dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dai Fondi strutturali e di investimenti europei (SIE), dai Fondi nazionali e dal Fondo per la Perequazione infrastrutturale.Webuild ha registrato un rialzo del 45% negli ultimi 6 mesi, mentre Astaldi ha guadagnato solo il 2%. Su quest'ultima pesa però ilproporzionale a favore di Webuild, che la porterà anche ad abbandonare Piazza Affari. Il delisting rappresenta un'ulteriore importante tappa di attuazione deldell'ex Salini Impregilo per rafforzare il settore delle costruzioni nel Paese.