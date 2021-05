Eni e A2A, accordo per la rete di teleriscaldamento di Milano

Eni

A2A

(Teleborsa) -hanno firmato un accordo ventennale per la fornitura del calore che viene generato dal sito produttivo di Bolgiano di Enipower (società controllata al 100% da Eni) e che verrà utilizzato per alimentare la rete didi.Grazie a questo accordo sarà possibile fornire alla rete di Milano calore cogenerato a basso impatto ambientale per circaall’anno, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di circa 6.000 famiglie.– società del Gruppo A2A – realizzerà una stazione di scambio termico e ripompaggio nei pressi della centrale Eni che consentirà il trasferimento del calore messo a disposizione da Eni attraverso la rete di teleriscaldamento di A2A da San Donato Milanese fino a Milano. La realizzazione delle infrastrutture di trasporto del calore, assieme allo studio di tecnologie innovative, sono iniziative previste da “”, progetto finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Call Hub” con l’obiettivo di identificare soluzioni di riscaldamento a basso impatto ambientale, per contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare la qualità dell’aria in città.Il Comune di, che ha promosso il progetto mettendo a disposizione l'area del parcheggio di via Maritano antistante lo stabilimento Enipower che ospiterà la stazione di ripompaggio del calore, ha definito con A2A Calore e Servizi alcune opere a compensazione: il parcheggio esistente verrà infatti ampliato e risistemato con una pavimentazione permeabile e sarà creata una nuova isola verde al centro della carreggiata in via Maritano.