Germania, indice IFO maggio sale a 99,2 punti

(Teleborsa) - Migliorano le condizioni economiche in Germania a maggio, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute. Lsi è attestato adai 96,6 di aprile (dato rivisto da 96,8) risutando al di sopra del consensus che stimava una salita più contenuta a 98,2 punti.Migliora anche l'indice sulle, che si posiziona adai 94,2 punti precedenti (dato rivisto da 94,1), risultando superiore ai 95,5 attesi dagli analisti. Su anche il sottoindice relativo alle, che si porta fino adai 99,2 precedenti (dato rivisto da 99,5) e contro i 101,4 punti stimati dal mercato."Nel settore dei, l'indice del clima aziendale è salito al suo valore più alto dal febbraio 2020 - osserva, presidente dell'IFO Institute - Ciò è stato il risultato di aspettative molto più ottimistiche. Migliorano anche i giudizi sulla situazione attuale, con un ritorno di ottimismo all'ospitalità e al turismo in particolare".Anche nell'indice ha fatto un significativo scatto in avanti. "Mentre i grossisti continuano a beneficiare degli sviluppi positivi nella produzione, i rivenditori sperano che l'economia si aprirà ulteriormente", osserva Fuest. Miglioramenti più contenuti anche nel manifatturiero e nel settore edile.