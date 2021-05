Immobiliare, Vonovia acquisisce Deutsche Wohnen per 18 miliardi di euro

Vonovia

Deutsche Wohnen

(Teleborsa) -, la più grande società immobiliare tedesca, ha annunciato che, la seconda società sul mercato, per circa. La fusione creerà il, con la nuova società che controllerà oltre 500.000 unità abitative.Vonovia offre unper ogni azione Deutsche Wohnen. Insieme aldi Deutsche Wohnen per l'esercizio 2020 (proposto all'assemblea generale annuale convocata per il primo giugno 2021 e che dovrebbe ammontare a 1,03 euro per azione), l'offerta raggiunge i 53,03 euro. In questo modo, il capitale di Deutsche Wohnen è valutato a circa 18 miliardi di euro. Ciò corrisponde a unsul prezzo di chiusura delle azioni di Deutsche Wohnen del 21 maggio 2021 e a unsul prezzo medio ponderato degli ultimi tre mesi fino.La conclusione della transazione è prevista pere sarà soggetta all'ottenimento delle autorizzazioni antitrust, a un'accettazione minima di più del 50% da parte degli azionisti di Deutsche Wohnen e al non verificarsi di altri eventi avversi. Le società prevedonoderivanti dalla gestione congiunta e portafogli complementari a livello regionale."Il mercato immobiliare sta affrontando grandi sfide, soprattutto nella capitale tedesca:, molti edifici devono essere ristrutturati per migliorare l'efficienza energetica e chiaramente è necessario costruire nuove abitazioni più convenienti - ha affermatodi Vonovia - La combinazione con Deutsche Wohnen ora ci dà l'opportunità di affrontare efficacemente queste sfide".