Inizio settimana positivo per Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,54% a 34.394 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.197 punti. Ottima la prestazione del(+1,72%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,17%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,84%),(+1,76%) e(+1,02%).Al top tra i(+2,29%),(+1,98%),(+1,83%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,18%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.Al top tra i, si posizionano(+4,60%),(+4,50%),(+4,40%) e(+4,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,92%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,53%.scende dell'1,35%.