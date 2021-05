Intesa Sanpaolo e Mastercard presentano Smart Control per facilitare pagamenti imprese

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la soluzione diper innovare e semplificare i. La collaborazione fra la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sampaolo e Mastercard punta ad ottimizzare i pagamenti e semplificare i processi contabili, finanziari e di riconciliazione per i pagamenti B2B, alla luce del fatto che spesso il ciclo passivo impiega molte risorse ed è difficile da gestire.Smart Control si basa su unaMastercard, attraverso le quali un’azienda può pagare i suoi fornitori e sfruttare i benefici legati alle transazioni con carte di credito, tra cui la maggior sicurezza per i pagamenti, il controllo delle transazioni e del workflow, la possibilità di riconciliazione automatizzata dei dati grazie al data enrichment e al miglioramento dei flussi di cassa.In, iltra aziende avviene ancora in, contro una. Le transazioni tra grandi imprese costituiscono il 49% del totale, con un 33% del loro business interamente dedicato al commercio transfrontaliero.in Italia si è registrato una causa della crisi pandemica, ma le stime dell’osservatorio Kaiser Associates per Mastercard prevedono una crescita del 24% nei prossimi tre anni.Smart Control garantisce maggiore efficienza su tre fronti:, grazie alla possibilità di differenziare i livelli di approvazione anche in base all’ammontare richiesto;, grazie alla possibilità di aggiungere diversi campi addizionali per singola carta virtuale generata e all’integrazione con gli ERP aziendali;, grazie alla possibilità di aumentare i giorni medi di pagamento (DPO)."Da sempre in Mastercard lavoriamo costantemente al loro fianco per abilitare soluzioni innovative capaci di agevolare lo sviluppo del loro business, semplificando processi, attività e pagamenti”, ha affermato, Country Manager di Mastercard in Italia, aggiungendo "grazie a Smart Control, le imprese italiane potranno rendere più efficienti i loro processi di pagamento così da poter investire tempo e risorse in modo più produttivo all’interno dell’azienda"., Responsabile della Direzione Global Transaction Banking, Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha ricordato che "la gestione delle filiere rappresenta un asset fondamentale e un’opportunità di sviluppo per le imprese che si trovano a dover operare in un mercato in continua evoluzione: diventa quindi fondamentale ottimizzare il capitale circolante lungo tutta la filiera di fornitori e automatizzare i propri processi di procurement".