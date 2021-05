Itway, assegnate oltre 370mila nuove azioni a Nice & Green

Itway

(Teleborsa) - In data 20 maggio 2021 sono state emesse n. 374.111 nuove azioni ordinariea seguito della richiesta di conversione ricevuta in data 17 maggio 2021 da Nice & Green SA delle n. 30 obbligazioni di cui è costituita la seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile relativo al contratto concluso tra Itway e Nice & Green in data 5 agosto 2020.Le n. 30 obbligazioni convertite al controvalore complessivo pari a nominali Euro 300.000, fanno parte della parte della seconda tranche emessa, per accordo tra le parti, solo parzialmente, in data 27 aprile 2021.Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 91% del prezzo minimo (definito come il VWAP i.e. il volume weighted average price) registrato negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,8019 per azione generando l’emissione a favore di N&G di n. 374.111 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi, pari al 4,16% del capitale sociale post aumento.In conseguenza, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 187.055,50 ed il capitale sociale sarà pari a 4.492.912 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 8.985.824 azioni.